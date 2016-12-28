Под Орлом пешеход погиб, упав под колеса «Газели»

Авария случилась 27 декабря в 20 часов.

Трагедия, которую поистине можно назвать несчастным случаем, случилась на улице Совхозной райцентра Знаменского. 35-летний пешеход шел по проезжей части, но поскользнулся на льду. На беду, в этот же момент ему навстречу ехала «Газель», и мужчина упал прямо под колеса грузовика. Травмы оказались очень серьезными — мужчину увезли в местную больницу, но врачи не сумели спасти его жизнь.