В Орле «десятка» вылетела на красный и сбила женщину: видео

ДТП произошло 27 декабря.

В интернете появилась видеозапись аварии, произошедшей накануне на перекрестке улиц Пионерской и Октябрьской возле Фундаментальной библиотеки ОГУ. Женщина переходила Октябрьскую на зеленый сигнал светофора и не ожидала никакой опасности.

Но тут на перекрестке возник ВАЗ-2110 — водитель автомобиля и не думал останавливаться на запрещающий свет. Лишь увидев пешехода на своем пути, он попытался затормозить, но было уже поздно — он сбил женщину.

Пешеход сразу поднялась на ноги — по всей видимости, серьезных травм она не получила.