В Орле напротив «Научприбора» сбили 16-летнюю девушку

Один из самых опасных пешеходных переходов в областном центре снова «проявил» себя.

Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, авария случилась 29 декабря в 20 часов. 62-летний водитель «Шкоды» ехал по Наугорскому шоссе к улице Лескова и на пешеходном переходе рядом со зданием «Научприбора» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она отделалась ушибами — после оказания медпомощи врачи отпустили ее, госпитализация не потребовалась.