Один из самых опасных пешеходных переходов в областном центре снова «проявил» себя.
Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, авария случилась 29 декабря в 20 часов. 62-летний водитель «Шкоды» ехал по Наугорскому шоссе к улице Лескова и на пешеходном переходе рядом со зданием «Научприбора» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она отделалась ушибами — после оказания медпомощи врачи отпустили ее, госпитализация не потребовалась.
В Орле напротив «Научприбора» сбили 16-летнюю девушку
Один из самых опасных пешеходных переходов в областном центре снова «проявил» себя.
новое освещение !!
Очень неудобный переход с точки зрения водителя. Днем там припаркованы авто по одной и другой стороне вплотную к пешеходному переходу и как следствие — не видны пешеходы, собирающиеся переходить. По нечетной стороне переход находится практически на остановке и поэтому непонятно кто на остановке стоит, а кто собирается переходить. Плюс очень часто студенты с «Научки» бегут на маршрутку. Да и экипажи ДПС там очень часто дежурят. Сам переход нормально освещен на мой взгляд. Но по хорошему там светофор просится.