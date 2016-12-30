В Орле таксист украл телефон у клиента

Орловские полицейские раскрыли кражу сотового телефона у 29-летнего орловца, которая случилась еще в августе, сообщили в пресс-службе УМВД. Похитителем оказался 33-летний таксист, который в тот день вез мужчину и, распрощавшись с ним, увидел в салоне его телефон. Водитель решил оставить его себе. Спустя почти полгода его всё-таки нашли.

— По данному факту отделом дознания ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ведется предварительное расследование, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.