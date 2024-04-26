Стали известны условия выплаты 250 тысяч контрактникам

Деньги придется вернуть в казну в случае досрочного расторжения контракта.

Как уже сообщал «Орелград», губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о дополнительной мере социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших контракт для прохождения военной службы для участия в СВО. Документом предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей из областного бюджета. Подавать заявление и документы самостоятельно не потребуется. Списки в чиновникам направит военный комиссариат.

«Право на единовременную выплату распространяется на граждан РФ, направленных военным комиссариатом Орловской области для прохождения военной службы по контракту для участия в СВО, которые заключили контракт не ранее дня вступления указа в силу», – отметила по этому поводу пресс-служба губернатора.

В указе сказано, что дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты не касается граждан, заключивших контракт в период отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении. Кроме того, выплата предоставляется гражданам РФ, заключившим контракт не ранее дня вступления в силу губернаторского указа – 18 апреля 2024 года.

Андрей Клычков также утвердил порядок предоставления указанной выплаты. Согласно ему, Областной центр социальной защиты населения обязан еженедельно запрашивать в областном военкомате информацию о контрактниках, направленных для участия в специальной военной операции. Затем, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации такой информации, Центр обязан издать приказ о предоставлении меры социальной поддержки.

В случае досрочного прекращения действия контракта о прохождении военной службы по инициативе участника СВО или невыполнения им условий контракта, средства единовременной денежной выплаты подлежат возврату. Деньги в бюджет региона надо будет вернуть в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования. В случае отказа контрактника вернуть деньги добровольно в указанный срок, средства с него будут взыскивать судебном порядке.

ИА «Орелград»