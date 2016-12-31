Андрей Усиков поздравил орловцев с Новым годом

Глава администрации Орла Андрей Усиков поздравил жителей Орла с наступающим Новым годом и Рождеством.

Дорогие орловцы!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Мы провожаем яркий, богатый событиями юбилейный для Орла год.

И вы, дорогие земляки, внесли большую лепту в это важное историческое событие. Весь этот год мы вместе готовились к юбилею, выполняя большие и малые, но столь необходимые дела.

Вы с пониманием относились к неудобствам, вызванным длительным и масштабным юбилейным строительством, особенно дорожным. Зато сегодня новые набережные, социальные объекты, отремонтированные магистрали, первая станция обезжелезивания и многое другое не один год будут служить орловцам.

В это вложено много ваших усилий, таланта, энтузиазма, дорогие земляки! Спасибо вам за активную жизненную позицию, за любовь к своему городу!

Орел — современный динамичный город и живет в ритме своего времени. У всех нас много дел, забот, сложных задач, решение которых требует больших моральных и физических сил.

Я от всей души желаю, чтобы предстоящие праздники, самые светлые, теплые, поистине всенародно любимые, дали каждому возможность уделить внимание дорогим людям, обрести душевную гармонию!

От всей души желаю, чтобы несмотря ни на какие трудности, вы сполна ощутили, какой это бесценный и прекрасный дар — жизнь. И со светлыми надеждами вступили в новый год!

Пусть в ваших домах царят уют и любовь, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие! Желаю, чтобы 2017 год стал одним из самых успешных для орловцев, годом новых свершений!

Андрей Усиков,

глава администрации города Орла.