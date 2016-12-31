Вадим Потомский поздравил орловцев с Новым годом: видео

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил жителей региона с наступающими праздниками.

Дорогие орловцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Весь уходящий год мы жили в едином напряженном ритме с нашей огромной страной. Вносили свой вклад в решение общенациональных задач. Упорно трудились, чтобы встретить любимый семейный праздник с хорошим настроением, с гордостью за то, что удалось сделать, с верой в Орловщину и нашу великую Родину.

В уходящем году мы не допустили спада в экономике, выполнили все социальные обязательства, заложили прочный фундамент для будущих успехов. Свой неоценимый вклад в достижения Орловщины внесли труженики села, которые вновь добились рекордных показателей урожайности зерновых культур.

Область достойно встретила 450-летие города Орла: реализованы крупные проекты в дорожном хозяйстве и коммунальной сфере, сданы в эксплуатацию многие важные социальные объекты.

Накануне юбилея состоялся исторический визит на Орловщину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В сентябре мы провели на высоком уровне выборы в органы государственной и муниципальной власти. В октябре открыли первый в России памятник основателю города Орла – царю Ивану IV Грозному.

В основе успехов и достижений региона – усилия тысяч орловцев – беззаветных тружеников, любящих свой родной край. Жители области показали своё единство и консолидацию вокруг курса Президента России Владимира Владимировича Путина, его программ и решений, направленных на укрепление государства, защиту национальных интересов страны, сбережение народа.

Искренне благодарю всех, кто внёс свой вклад в проведение юбилейного года – депутатов всех уровней, представителей муниципальной власти и территориальных органов федеральных структур, представителей бизнес-сообщества, рабочих, специалистов и сельских тружеников. Благодарю представителей политических партий и общественных организаций, ветеранов и молодёжь, работников культуры и образования, всей социальной сферы, нашу замечательную творческую интеллигенцию. Сотрудников правоохранительных и силовых структур, обеспечивших спокойствие и безопасность на территории региона.

Дорогие друзья!

Впереди – долгожданные новогодние и рождественские праздники. Мы всегда связываем с ними надежды на перемены к лучшему, ждём воплощения самых смелых планов и замыслов.

2017 год – год 80-летия образования Орловской области, 100-летия Октябрьской революции.

Нас ждёт большая напряжённая работа. Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, принесёт в ваш дом счастье и любовь, станет временем замечательных свершений, годом радости и удач, сохранит и приумножит всё хорошее, что принёс год уходящий.

От души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Процветания каждой семье, всей Орловской области!

Губернатор Орловской области

В. В. Потомский