В Орловской области изъяли 470 литров «незамерзайки» с метанолом

В рамках неплановых проверок спиртосодержащей продукции специалисты Роспотребнадзора обнаружили в Ливнах и Болхове продажу стеклоомывающей жидкости с содержанием смертельно опасного метилового спирта. Его концентрация была в районе 50-70%, что могло запросто убить любого. В общей сложности было обнаружено 94 пятилитровых бутылки «незамерзайки», продававшейся под названиями «Ice Storm Glascer», «Ice Storm» и «Вертикаль». Рейды Роспотребнадзора по выявлению опасной спиртосодержащей продукции продолжаются.