Орловская прокуратура будет добиваться сноса «Славутича»

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, надзорное ведомство оспорило решение Заводского районного суда областного центра о признании зала торжеств «Славутич» законной постройкой. Напомним, прокуратуре было отказано в удовлетворении иска о сносе ресторана за счет собственника. По мнению органа, хозяева «Славутича» незаконно захватили 26 квадратных метров земли.

Кроме того, прокуратура настаивала, что зал торжеств имеет признаки объекта капитального строительства, однако серия экспертиз опровергла этот тезис. Однако апелляция на решение суда была подана, и теперь дело рассмотрит вышестоящий суд.