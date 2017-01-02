В Орле в аварии на Красном мосту пострадал мужчина

ДТП произошло 1 января в 23:55.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, вчера поздно вечером в областном центре случилось ДТП, в котором пострадал орловец. По данным инспекторов, 30-летняя автоледи на «Пежо-206» ехала по Красному мосту в Заводской район, но не справилась с управлением и влетела в попутный «Пежо-406».

От удара автомобиль развернуло, и обе машины оказались на рельсах. В аварии пострадал 31-летний пассажир протараненного «Пежо», но госпитализация ему не потребовалась.