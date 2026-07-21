Орловский губернатор прибыл в Белоруссию

Рабочий визит продлится два дня.

Андрей Клычков рассказал об этом в своих соцсетях. Губернатор указал, что сегодняшний день начался с заседания рабочей группы по взаимодействию нашего региона и дружественной республики.

В дальнейших планах — другие деловые встречи, а также посещение местных предприятий.

«Любое сотрудничество нужно неустанно укреплять, подпитывать новыми соглашениями и проектами. Впереди много совместной работы», – рассказал Клычков.

Кроме того, губернатор отметил, что на данный момент во внешнеторговом обороте Орловской области на Белоруссию приходится примерно треть общего объёма.

ИА «Орелград»