Орловский губернатор прибыл в Белоруссию

21.7.2026 | 16:13 Важное, Новости, Политика, Экономика

Рабочий визит продлится два дня.

Фото: vk.ru/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков рассказал об этом в своих соцсетях. Губернатор указал, что сегодняшний день начался с заседания рабочей группы по взаимодействию нашего региона и дружественной республики.

В дальнейших планах — другие деловые встречи, а также посещение местных предприятий.

«Любое сотрудничество нужно неустанно укреплять, подпитывать новыми соглашениями и проектами. Впереди много совместной работы», – рассказал Клычков.

Кроме того, губернатор отметил, что на данный момент во внешнеторговом обороте Орловской области на Белоруссию приходится примерно треть общего объёма.

ИА «Орелград»


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