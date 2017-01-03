Под Орлом пьяный мужчина похитил печь

За совершенную кражу он отделался условным сроком заключения.

Обвинительный приговор в отношении местного жителя вынес Верховский районный суд. Мужчину признали виновным в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Преступление было совершено средь бела дня при следующих обстоятельствах.

Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал замок с входной двери чужого дома и забрался в летнюю кухню. Его целью была печная плита с двумя конфорками. Похититель понес ее к выходу, но тут увидел, что плита имеет трещину. Иное имущество его не интересовало. Целью была именно плита.

Он решил проникнуть в сам дом и попытать счастья там. Для этого разбил окно. Печная плита в доме оказалась целой, и преступник унес ее с собой. Материальный ущерб был оценен в 2 500 рублей. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В течение этого периода времени осужденный примерным поведением должен доказать свое исправление.