Прокуратура пресекла продажу «дизайнерских» женских сумочек

Ходовой товар продавали в Сети под брендом дизайнеров с мировым именем

Как стало известно «ОрелГраду», суд удовлетворил заявление прокурора Малоархангельского района, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц. Он просил признать содержание сайта одного из интернет-магазинов информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Портал предлагает посетителям приобрести женские сумочки под брендом дизайнеров с мировым именем.

Проверка показала, что товар является поддельным. Закон запрещает не только продавать контрафакт, но и ввозить его в нашу страну. По мнению прокуратуры, продажа поддельных сумочек является противоправным деянием, поскольку «предлагает потенциальным покупателям приобретать, в том числе, для возможной последующей реализации на территории Российской Федерации, контрафактную продукцию».

Суд согласился с этим мнением и вынес решение о блокировке портала. После вступления в законную силу решение будет направлено в Роскомнадзор, а сам сайт включат в госреестр запрещенных порталов.