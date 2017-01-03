В Орловской области медицинская помощь останется бесплатной

Утверждена программа государственных гарантий.

Правительство Орловской области утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Ее действие рассчитано с 2017 по 2019 годы. Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно. Также в нее включены перечни заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, имеющие право на бесплатную медпомощь.

В целом, право на нее сохранили за всеми без исключения. Но финансироваться расходы будут из разных источников. В большинстве случаев оплата услуг будет производиться в рамках системы обязательного медицинского страхования. Помощь, оказываемая не застрахованным гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, представляющих угрозу жизни пациента, обеспечивается за счет областного бюджета.

Средние нормативы затрат на 2017 год таковы. Один вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета оценен в 2 779,36 рубля, одно посещение пациента поликлиники с профилактическими целями — в 320,6 рубля, одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях – в 481,6 рубля, один случай лечения в условиях дневных стационаров – в 15 817,26 рубля, один случай госпитализации – в 51 333,85 рубля и т.д. Нормативы в системе обязательного медстрахования ниже примерно на треть.

Отметим, что на территории Орловской области нет федеральных учреждений здравоохранения.