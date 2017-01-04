Мценские полицейские поймали магазинного вора-рецидивиста

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Мценский» раскрыли кражу продуктов из супермаркета в райцентре, сообщили в пресс-службе полиции. Воровство было совершено еще в ноябре — тогда преступнику удалось сбежать от правоохранителей. Нашли его только спустя больше чем полтора месяца — похитителем оказался 28-летний рецидивист, ранее уже судимый за подобные преступления.

После того, как вор признался в преступлении, его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим магазинным кражам в районе, а также продолжают предварительное расследование.