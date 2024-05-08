Внеочередной отопительный сезон завершится в Орле 14 мая

Такое решение приняли в администрации города.

Городские власти официально попросили поставщиков тепловой энергии возобновить оказание услуг на одну неделю. Такая информация содержится в соответствующем постановлении.

Решение принято из-за неблагоприятного прогноза погоды с заморозками до минус двух градусов. Также синоптики обещали орловцам и обильные дожди.

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о возобновлении отопительного сезона в конце предыдущей недели. Тепло стало поступать в дома орловцев накануне.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки во Мценске выпало около половины месячной нормы осадков.

ИА «Орелград»