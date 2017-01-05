Орловца отправили в колонию за четыре патрона

Житель Красной Зари осужден за незаконное хранение боеприпасов

Полтора года лишения свободы получил житель поселка Красная Заря, признанный судом виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. За решетку его привела находка. Как следует из материалов дела, при скашивании травы во дворе собственного дома осужденный «между домом и подвалом обнаружил магазин с четырьмя патронами».

Эксперты установили, что боеприпасы являются винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, изготовленными заводским способом и пригодными для стрельбы. По закону в подобном случае о находке надо сообщить в полицию. Кстати, за добровольную сдачу положено финансовое вознаграждение. Однако мужчина этого не сделал, в чем суд усмотрел злой умысел. Осужденному не помогло даже полное признание вины и раскаяние.