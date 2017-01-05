В Орловской области забраковали 15 процентов зерна

В Россельхознадзоре подвели предварительные итоги.

За 11 месяцев 2016 года в Орловской области выявлено более семидесяти тонн некачественной зерновой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора. Учреждение подвело предварительные итоги работы в сфере подтверждения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

— За отчетный период исследовано 2 943 пробы зерновой продукции, проведено 27 306 исследований, — сообщили в ведомстве. — Объем проанализированной продукции составил 521,71 тысячи тонн. Выявлено 74,75 тысячи тонн некачественной зерновой продукции. Выявляемость составила 14,33 процента от общего объема.

Добавим, что исследования проводились на наличие нитратов и нитритов, ГМО, токсичных элементов, на зараженность вредителями, присутствие вредных примесей и другое.