КСП раскритиковала систему соцподдержки малоимущих граждан

До малоимущих орловцев дошли не все запланированные средства.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета на социальные выплаты гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие субсидии получают семьи с небольшим доходом, которым приходится тратить на услуги ЖКХ больше средств, чем установлено нормативами. Они имеют право на возмещение части затрат из казны.

Аудиторы проанализировали данные за 2015 год и 11 месяцев 2016-го. Общий объем проверенных средств составил 244 311 900 рублей. Было установлено, что в 2015 году на субсидирование было использовано 129 098 800 рублей, или 94,9 процента от утвержденных объемов бюджетных ассигнований. За 11 месяцев 2016 года использовано 115 213 100 рублей, или 79,5 процента ассигнований. То есть, объем реально выданных малоимущим гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг оказался меньше запланированного.

«Потребность в средствах областного бюджета на выплату субсидий рассчитывалась исходя из фактически выплаченных объемов субсидий за предыдущие периоды, — отмечает КСП. — Вместе с тем, анализ фактически произведенных выплат субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2015 год показал, что объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств использован не полностью. Таким образом, не в полной мере обеспечивается качество планирования расходов областного бюджета при определении потребности в субсидии на соответствующий финансовый год».

Анализ также выявил тенденцию к снижению количества получателей субсидий. По сравнению с началом 2015 года их стало меньше на 24,7 процента.