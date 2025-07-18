Образование Орла задолжало за свет больше, чем потребило за полгода

18.7.2025 | 13:01 Важное, ЖКХ, Новости, Образование, Экономика

Об этом сообщили в «Орловском энергосбыте».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Совокупный долг бюджетных образовательных учреждений города Орла за электроэнергию превысил их же полугодовое потребление. Речь идёт о сумме примерно в 62 миллиона рублей.

Из общей суммы 30,5 миллиона приходится на школы, 29 миллионов — на детские сады, 3 миллиона — на учреждения дополнительного образования.

«Администрацией Орла действенных мер для погашения образовавшейся задолженности не принято», – констатировали в компании. С начала года показатель вырос на целых 120% (или на 34 миллиона).

Пока что «Энергосбыт» отправил в школы письма с требованиями погасить долг, а также самостоятельно ограничить потребление электричества. Неисполнение этих требований предполагает административную ответственность. Также компания заявила, что мэрии «необходимо незамедлительно принять комплекс эффективных мер».

ИА «Орелград»


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