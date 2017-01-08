Главе фонда обязательного медстрахования ограничили зарплату

Власти ввели предельный уровень соотношения зарплаты для ТФОМС.

Постановление об этом в последние дни ушедшего года подписал исполняющий обязанности главы региона Александр Бударин. Документ устанавливает предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.

Его кратность по отношению к среднемесячной зарплате работников ТФОМС (без учета заработка указанных руководителей) в текущем году составит 6. Постановление правительства региона вступило в силу с 1 января.