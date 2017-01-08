Орловские гаишники спасли замерзших в эвакуаторе людей

Сотрудники орловского ДПС помогли жителям Тульской области на дороге, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Во время патрулирования на Кромской объездной двое полицейских обратили внимание на стоящий эвакуатор «Газель» с замерзшими стеклами и остановились, чтобы поинтересоваться, что произошло. Трое мужчин внутри рассказали, что едут в Тулу, но у них, на беду, закончилось топливо.

Полицейские посадили мужчин греться в служебную машину, остановили попутку, и та отбуксировала «Газель» до заправки. Эвакуатор смог продолжить движение.