Золото семьи Потемкина спасли из пожара

Пять железных ящиков были вынесены из помещений.

Как передает корреспондент «ОрелГрада» с места пожара в «Атолле» в Орле, около 30 минут назад сотрудников компании «Золотой Орел» допустили в помещения для выноса товарно-материальных ценностей, состоящих в основном из золотых изделий. Ювелирная лавка фабрики, принадлежащей семье депутата облсовета Сергея Потемкина, находилась в помещениях, соседних с теми, где бушует пожар.

Золото было погружено в пять железных ящиков и под присмотром полиции перенесено в здание ювелирной фабрики «Золотой Орел».

Напомним, что торговый центр «Атолл», где сегодня произошел пожар, аффилирован депутату облсовета Сергею Потемкину.

В пожаре никто не пострадал, однако почти 600 квадратных метров площадей уничтожены огнем. Прилегающие к очагу пожара помещения, скорее всего, нескоро начнут принимать посетителей.