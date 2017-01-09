Областной суд признал законным кредит под 730 процентов годовых

Жительнице Ливен отказали в расторжении «кабального» договора.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела иск жительницы Ливен к микрофинансовой компании о расторжении договора займа. Ранее суд Ливенского района отказал ей в удовлетворении аналогичного требования. Областная коллегия оставила решение без изменений.

Как следует из материалов дела, истица заключила с фирмой договор займа под 730 процентов годовых. В суде женщина заявила, что контракт был типовым, и поэтому она не имела возможности повлиять на его условия. Последние она назвала кабальными, и ее логика понятна. Женщина также заявила, что заключенный договор содержит условия, ущемляющие права потребителя и противоречащие действующему законодательству.

Мол, в нем не указана полная сумма, подлежащая выплате заемщиком, и не указаны проценты займа в рублях, подлежащие выплате. А сама процентная ставка является чрезмерно завышенной. Истица требовала не только расторгнуть контракт, но и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Однако суд отказал ей. Он пришел к выводу, что истицей «не представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств, бесспорно свидетельствующих о наличии каких-либо оснований для расторжения оспариваемого договора».

«Обстоятельств, которые указывают на существенное нарушение договора ответчиками, не имеется, договор кредитором исполнен, — отмечено в решении. — Какое-либо существенное изменение обстоятельств, из которых истица исходила при заключении договора, в обоснование иска не приведено. Довод о том, что до нее не доведена информация о полной стоимости займа, является несостоятельным».

Также суд пришел к выводу, что истица не была лишена возможности отказаться от заключения договора на предложенных ответчиком условиях. Таким образом, ставка в 730 процентов годовых признана законной.