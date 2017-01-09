Пять бульдозеров «Дормаша» выставлены на торги

Если их продадут, то получится частично погасить долг по зарплате перед сотрудниками завода.

Территориальное управление Росимущества в Орловской области выставило на торги пять бульдозеров Б-150, которые являются арестованным имуществом ЗАО «Дормаш», сообщили в пресс-службе губернатора. Средства от их продажи позволят частично выплатить работникам предприятия зарплату. Соответствующее решение вынес еще 9 декабря Орловский областной суд. Между тем зампред правительства по промышленности Игорь Козин в очередной раз заявил, что «Дормашем» интересуются инвесторы, и завод будет спасен.

Желающие приобрести бульдозеры смогут подать заявки до 30 января. Торги пройдут 2 февраля в форме аукциона.