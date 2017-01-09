В 2017 году орловские власти потратят на инфраструктуру 402 миллиона

Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год». Она предусматривает выделение 402,5 млн рублей на строительство и реконструкцию различных объектов. Самым большим пунктом расходов, как несложно догадаться, стало возведение многопрофильного медцентра, которое обойдется в 139,7 млн рублей.

Кроме того, власти планируют построить водопроводов в селе на 50 миллионов рублей, газовых сетей — на 4,4 миллиона. На строительство и развитие сети ФАПов уйдет 13 миллионов рублей, на возведение блочной модульной котельной Кромской центральной районной больницы запланировано 23,9 млн рублей. Расходы областного бюджета на реконструкцию здания СДЮСШОР №3 в г. Орле составляют 20,3 млн рублей, на реконструкцию Центрального стадиона им. В.И. Ленина в г. Орле в 2017-2018 годах — 60,1 млн рублей.

К слову, на осуществление мероприятий программы предусмотрено 22,8 млн рублей из федерального бюджета, 355,1 млн рублей – из областного бюджета и 24,6 млн рублей – за счет средств муниципальных бюджетов.