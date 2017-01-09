В МЧС назвали причину пожара в «Атолле»

В здании замкнуло проводку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, предварительная причина пожара в ТЦ «Атолл» в Орле — короткое замыкание электропроводки, которое случилось в одном из помещений на третьем этаже. Сотрудник торгового павильона пытался самостоятельно потушить пожар, но у него это не получилось. Дальше огонь распространился на крышу и соседние отделы.

Возгорание в торговом центре «Атолл», которое началось вчера, 8 января, в 19 часов, полностью ликвидировано сегодня в 8:45. Всю ночь пожарные проливали здание, избавляясь от тления. Открытое горение было потушено вчера в 21:15.

Напомним, в пожаре пострадали две женщины, было эвакуировано 40 человек.