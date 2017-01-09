В Орле уже выпала половина январской нормы осадков

Самым щедрым на них оказался вчерашний день.

За 8 дней января в Орле выпало 22 мм осадков, сообщает сайт «Погода и климат». Норма при этом составляет 43 миллиметра, так что январь уже вполовину выполнил норму по осадкам. Наибольшее их количество выпало 8 января — 8 мм. 4 и 7 января выпало по 4 миллиметра.

К слову, в Рождество температура отклонилась от нормы на 12,7°С — 7 января был пока самым холодным днем месяца. Между тем к выходным, по прогнозам синоптиков, в Орле резко потеплеет, и столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.