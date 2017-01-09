В Орловской области ограничили сроки ожидания медпомощи

Утверждены критерии доступности и качества медицинской помощи.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», правительство Орловской области утвердило трехлетнюю программу государственных гарантий оказания медицинской помощи на территории региона. Документ вводит и такое понятие, как критерии доступности и качества оказания медпомощи. Пациентам важно их знать, так как в случае нарушения гарантий они могут обратиться с жалобой или заявлением как в досудебном, так и в судебном порядке.

Один из важных пунктов программы определяет сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме. Речь в том числе идет о сроках ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов. Они таковы:

— сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

— сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию;

— сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и участковыми врачами-педиатрами не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

— сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

— сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;

— сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения;

— время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова при удаленности вызова не более 15 км. При удаленности вызова более 15 километров время доезда увеличивается на 10 минут на каждые 10 километров.

Кстати, во всех медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях, должен вестись лист ожидания. При нарушении права на получение бесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке обязаны решать руководитель медицинской организации, страховая организация, департамент здравоохранения Орловской области, территориальный орган Росздравнадзора, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, а также общественные организации.