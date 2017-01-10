Сгоревший ТЦ «Атолл» откроется 11 января

Уже завтра он сможет принять посетителей.

Орловский торговый центр «Атолл», часть которого сильно пострадала при пожаре 8 января, откроет двери для покупателей уже завтра, сообщает «РИА 57» со ссылкой на руководство торгового центра. Правда, речь пока идет о продуктовом отделе на первом этаже. В остальных помещениях продолжается уборка и ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

Пожар в «Атолле» начался в воскресенье около 19 часов. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки на третьем этаже в пристройке на улице Октябрьская. Спасатели тушили огонь всю ночь. Погибших нет.