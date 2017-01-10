В Орле «ревнивца с Монастырки» признали вменяемым

Это значит, что нет никаких поводов назначать ему принудительное лечение.

Андрея Бочкова, 17 ноября 2016 года забившего до смерти свою подругу Яну Савчук, признали вменяемым, сообщил «ОрелГраду» замруководителя отдела криминалистики СУ СКР по Орловской области Александр Коргин. Напомним, экспертиза Бочкову была назначена в ходе расследования уголовного дела. Так как психических отклонений у мужчины не нашли, ему не избежать ответственности за преступление.

Напомним, драма между сожителями, которая дошла до убийства девушки, прогремела на федеральном уровне из-за участковой, которая отказала Яне Савчук в помощи и обещала «описать ее труп», если ее убьют. Яну избили через 40 минут, позже она скончалась в больнице.