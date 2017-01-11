В Орле женщина выдала полиции докучавшего родственника-наркомана

Полицейские задержали его с «солями».

Орловские стражи порядка поймали 37-летнего наркомана, который употреблял «синтетику», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Полицейским на него пожаловалась родственница, рассказавшая о его «антиобщественном образе жизни» и систематическом употреблении наркотиков.

Задержанного гражданина, который, к слову, уже был судим, досмотрели в отделении полиции. В небольшом металлическом контейнере у него была обнаружена смесь «солей» и табака. По словам преступника, он приобрел ее с помощью закладки.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Ведется следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.