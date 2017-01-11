В Орловской области арестовали розовую воду и средство гигиены рта

Роспотребнадзор отчитался о борьбе с непищевым спиртным.

В Орловской области, как и по всей стране, продолжается активная борьба с торговлей спиртосодержащей непищевой продукцией. Старт ей дало постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 года. Напомним, что появилось оно после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области.

Если раньше на торговлю подобными средствами явно смотрели сквозь пальцы, то теперь столь же очевидна перестраховка. Так, по данным управления Роспотребнадзора, в Орловской области за период с 26 декабря 2016 года по 10 января 2017 года было проверено 172 торговых объекта, в которых реализуется спиртсодержащая непищевая продукция.

— В девяти торговых точках выявлено 1 140 штук спиртсодержащей непищевой продукции объемом 113,346 литра, запрещенной к реализации, — пояснили в ведомстве. – Это — изделие косметическое жидкое «Целебная сила природы», лосьон с экстрактом боярышника, лосьон «Вита-Септ», средство гигиены полости рта жидкое «Настойка дуба», лосьон косметический, розовая вода и лосьон с шалфеем.

На указанную продукцию был наложен арест. Со списком торговых точек, в которых были обнаружены незаконные товары, можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора. Также сообщается, что в отношении виновных лиц были составлены административные протоколы. Проверки прошли при участии сотрудников правоохранительных органов.