СМИ сообщают о скором назначении Виталия Рыбакова вице-губернатором

В администрации Орловской области может произойти самое неожиданное из всех возможных назначений.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, бизнесмен Виталий Рыбаков вскоре будет назначен вице-губернатором Орловской области, утверждают «Орловские новости». По информации издания, вопрос внесут в повестку январской сессии облсовета.

В случае, если сценарий, озвученный СМИ, сбудется, то это станет настоящей сенсацией. Виталий Рыбаков — главный политический оппонент Вадима Потомского, инициатор антигубернаторских митингов, критик главы Орловщины. Помимо этого, Рыбаков — фигурант уголовного дела, что, однако, не помешало ему стать депутатом орловского облсовета. Впрочем, в случае нового назначения Рыбакову придется отказаться от мандата.