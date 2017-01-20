СМИ сообщают о скором назначении Виталия Рыбакова вице-губернатором

В администрации Орловской области может произойти самое неожиданное из всех возможных назначений.
Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, бизнесмен Виталий Рыбаков вскоре будет назначен вице-губернатором Орловской области, утверждают «Орловские новости». По информации издания, вопрос внесут в повестку январской сессии облсовета.
В случае, если сценарий, озвученный СМИ, сбудется, то это станет настоящей сенсацией. Виталий Рыбаков — главный политический оппонент Вадима Потомского, инициатор антигубернаторских митингов, критик главы Орловщины. Помимо этого, Рыбаков — фигурант уголовного дела, что, однако, не помешало ему стать депутатом орловского облсовета. Впрочем, в случае нового назначения Рыбакову придется отказаться от мандата.
Отличная новость! Потомский все продумал заранее! Никто и не ожидал такого хода. Тут нельзя не согласится со стратегическим решением!
Это чисто бюрократические процедуры, а не ум Потомского: нерез некоторое время у первого вице губернатора появится приставка ВРИО, а капитан-губернатора под за коленкой!
Побудет первым, потом снимут Потомского, станет ИО, потом раскрутка предвыборная, потом губернатором станет. Лесоторговую из муниципальной сделал частной, теперь гОрёл, передёт в частную собственность. Да ещё и налоги в другой регион, а может государство будут уходить. Хорошего мало.
Рыбакова и раскручивать не нужно, он на выборах сам победит, народ за него, он борец! А налоги в другие регионы ушли не из-за хорошей жизни.
Хренец он , а не борец. Бюджетные деньги годами в него вливали, а теперь он борец. С баблом легко быть борцом. И народ не за него, за всех не отвечайте.
не смешно, все знают, что с «леской» все по закону и не надо передергивать
Шикарно, подследственного в вице-губернаторы! А куда ФСБ смотрит?
Компаньён Егора, дедушка его поставит губером, а над коммунистами посмеются.
Наверное не зря Зязиков приезжал, а органы так, бомжей гонять.
Вот и По пришёл конец. Двум тарантулам в банке не ужиться…
это значит что ПОТОМСКОМУ — карачун)))
Осенью скорее всего будет новый губернатор, а что про следствие так это сегодня под следствием, а завтра герой. Умом Россию не понять.
ну значит конец питерскому Чепушилле!!!! Ура!!! пинок для скорости всем питерским оккупантам!!
Всё и все продаются, дело только в цене??? Прошу прощения, если кому не угодил своим комментарием, слова — просто, что первое пришло на ум…
Добавлю — буду рад, если ошибался.
продавать недвижимость и валить надо из этой области.дважды судимый-зам губернатора.пахнет девяностыми.
😂😂😂 CNN с их профонацией об убийстве Трампа нервно курят в сторонке. Орловские новости, конечно, доставляют!))) Правильно, что сослались на них)))
да ужжжжжжжжжжж….. доигрались. Это будет еще хуже
Я буду только рад, такому назначению!!! Пипец, что будет, Или Рыбаков все же сломает нашу систему, конечно очень маленький шанс, но все же) попытка или система Наша Орловская сломает Рыбакова.
Вашу систему? Именно у вас ломать нечего, за неимением оной)))
Как мало электорату нужно для бурления! ))
Прочитал комменты, не один человек не вспомнил что губернатора должны будем выбрать мы. И не надо говорить что это всё без полезно. А самое логичное ликвидировать субъект банкрот, конечно если кто то из соседей согласится повесить на себя такой хомут.