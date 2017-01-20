Стала известна дата открытия театра имени Тургенева в Орле

Ремонт завершится к 24 февраля.

Областные власти анонсировали дату открытия Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева после юбилейной реконструкции. По информации, распространенной пресс-службой губернатора, театр откроется 24 февраля премьерой спектакля по повести Ивана Тургенева «Первая любовь» в постановке Игоря Черкашина.

Напомним, здание ОГАТ попало в юбилейную программу и должно было быть отремонтировано к 450-летию Орла. Сроки сдачи неоднократно сдвигались.