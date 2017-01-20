Строившая «Титаник» компания ответит перед рабочими в суде

Более ста исков к ООО «АСК Инжиниринг» подали работники.

Напомним, что ООО «АСК Инжиниринг» — это компания, до недавнего времени строившая многопрофильный медицинский центр в Орле. Жителям он больше известен как «Титаник». Она «прославилась» в последние дни. Ее работники пытались взять офис штурмом и силой забрать свои трудовые книжки. Фирма задолжала им по зарплате более 5 миллионов рублей, за что в отношении нее Следственное управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело.

В прокуратуре Орловской области сообщили о том, что генерального директор уже привлекли к административной ответственности. Он должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Также прокуратура внесла ему представление об устранении нарушений законодательства.

— В настоящее время в Орловском районном суде на рассмотрении находится 113 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате в полном объеме в пользу работников организации, — сообщила старший помощник облпрокурора Елена Семина.

Иски работники подали самостоятельно. И это не предел, поскольку долги по зарплате имеются перед 157 сотрудниками. Тем временем, свою позицию по данному спору высказал областной департамент внутренней политики. Чиновники сообщают, что информация о просроченной задолженности по оплате труда в ООО «АСК Инжиниринг» в Орелстат и управление труда и занятости не поступала.

«По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, инспекторы неоднократно выезжали по адресам местонахождения филиала ООО «АСК Инжиниринг» в поселок Звягинки Орловского района, — говорится в официальном ответе. — Однако работодатель либо законные представители работодателя на месте отсутствовали. Все попытки установить связь с руководством общества оказались безуспешными. В связи с этим осуществить мероприятия по проведению внеплановой проверки фактов нарушения работодателем трудового законодательства в филиале ООО «АСК Инжиниринг» не представляется возможным… Вопрос по внесению записей в трудовые книжки также будет решаться в судебном порядке».