Орловские депутаты призвали узаконить национальную идею

Облсовет принял обращение к Вячеславу Володину и Дмитрию Медведеву.
Текст обращения сегодня был утвержден на заседании облсовета. Он адресован спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В нем отмечено, что в последнее время наше общество все чаще сталкивается со случаями фальсификации исторических событий.
— Данный вопрос поднимается в научной и учебной литературе, кинематографии, средствах массовой информации, — сказал представивший текст обращения председатель комитета по образованию Олег Кошелев. — Одной из наиболее острых тем для фальсификации исторических фактов является Великая Отечественная война. В отдельных произведениях литературы и СМИ ставятся под сомнение подвиги героев войны, искаженно преподносится материал об источниках нашей победы, делается попытка пересмотреть основополагающие выводы об итогах войны и их влиянии на судьбы не только европейских стран, но и мировой цивилизации в целом.
По мнению орловских депутатов, фальсификация исторических фактов, касающихся ВОВ, является кощунством и наносит огромный морально-нравственный вред молодежи. Орловцы напоминают, что при президенте страны работала комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории. Но в 2012 году она прекратила свою деятельность.
— Вопрос выработки стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России, остается открытым и требует урегулирования на уровне федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ, — отметил Олег Кошелев. – Полагаем, что в федеральном законе «О патриотическом воспитании» должна быть сформулирована единая национальная идея, способствующая консолидации российского общества и патриотическому воспитанию как одному из факторов единения нации.
Кроме того, орловцы призвали «совершенствовать формы и методы работы по патриотическому воспитанию граждан, расширив перечень мероприятий гражданско-патриотической направленности».
Бла, бла, бла… Господи, ну откройте какое-нибудь производство, создайте рабочие места, не упускайте действующие предприятия, уменьшите свои З/п до среднего уровня в области, уходя на пенсию получайте ее наравне с гражданами , отпахавшеи по 40- 45 лет… — это и будет «патриотическое воспитание граждан!
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Заговорили о патриотизме, значит готовятся сильно воровать. Классическая схема: кто больше всех кричит держите вора — тот и вор.
Обращение принимают. Когда же польза будет от этой клоунады? Ответ очевиден не будет.
Данную идею озвучил Путин ещё в прошлом году. Полностью согласен с Александром.
Это едресня-то нацидеей озаботилась? Смешно! Воровать надо поменьше. Вот вам и идея. Делиться надо с народом, а то придумали себе почти полмилионные зарплаты, а для ограбленных патриотизм вспомнили. Смешно.
Р.Кашлинский «..Захватив власть в стране, Владимир Ленин в декабре 1917 г. установил себе месячный оклад в 500 рублей, что примерно соответствовало оплате труда неквалифицированного рабочего в Москве или в Питере. Какие-либо другие доходы, включая гонорары, высокопоставленным партийцам по предложению Ленина были строго запрещены…»
Так-то, оно так, но:
— одно дело — выойбываться, что я, мол, живу, говоря современным языком на минимальный размер оплаты труда, когда вся страна у меня «под рукой», то есть по первому зову верные «шест…» — ой, партийцы — сделают все, что пожелаю (особенно касается товарища И.В. Сталина);
— другое дело — РЕАЛЬНО иметь такие доходы (минимальный размер оплаты труда) и РЕАЛЬНО жить на них, да еще при этом и «пахать» на «бедного» (и с точки зрения материального благосостояния, и с точки зрения, что человека надо пожалеть) вождя народа и его приспешников.
Господа депутаты, а в чём она, эта, национальная идея заключается? А то журналист написал заметку, озаглавил, и по ней получается вы брехнёй там занимаетесь. Несомненно, история не должна переписываться в угоду кому-то, поскольку она — история, свершившийся факт. И нападки надо отбивать не только от пидарастической Европы, но и от доморощенных лжепатриотов.
Пей, воруй, е-и гусей — вот их идея! И чтобы не сесть за это, плюсом.
Национализировать награбленное за последние 25 лет , поднять экономику , здравоохранение , образование……поднять уровень жизни для простого населения , а не для одних чиновников ….вот в этом должна заключаться национальная идея ….
Русская национальная идея — это бесконечная поддержка власти несмотря на все лишения и трудности!
Они хотят издать приказ:
любить страну,что лучше в мире.
А то отключат нам всем газ
и опечатают сортиры.
И головы нам ни к чему,
Не можем мыслить мы как-будто.
А вот война та — почему?
Кто лопухнулся очень круто?
Такой вопрос задать — ни-ни!
Чтоб с нами ничего не стало,
хотят запудрить нам хотят мозги,
что много раз уже бывало.
Национальная идея , господа депутаты, это когда ваши избиратели , и не только ваши, а может и вообще не избиратели, а просто граждане вашего района, города , области , страны будут жить не хуже , чем вы.