Орловские депутаты призвали узаконить национальную идею

Облсовет принял обращение к Вячеславу Володину и Дмитрию Медведеву.

Текст обращения сегодня был утвержден на заседании облсовета. Он адресован спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В нем отмечено, что в последнее время наше общество все чаще сталкивается со случаями фальсификации исторических событий.

— Данный вопрос поднимается в научной и учебной литературе, кинематографии, средствах массовой информации, — сказал представивший текст обращения председатель комитета по образованию Олег Кошелев. — Одной из наиболее острых тем для фальсификации исторических фактов является Великая Отечественная война. В отдельных произведениях литературы и СМИ ставятся под сомнение подвиги героев войны, искаженно преподносится материал об источниках нашей победы, делается попытка пересмотреть основополагающие выводы об итогах войны и их влиянии на судьбы не только европейских стран, но и мировой цивилизации в целом.

По мнению орловских депутатов, фальсификация исторических фактов, касающихся ВОВ, является кощунством и наносит огромный морально-нравственный вред молодежи. Орловцы напоминают, что при президенте страны работала комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории. Но в 2012 году она прекратила свою деятельность.

— Вопрос выработки стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России, остается открытым и требует урегулирования на уровне федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ, — отметил Олег Кошелев. – Полагаем, что в федеральном законе «О патриотическом воспитании» должна быть сформулирована единая национальная идея, способствующая консолидации российского общества и патриотическому воспитанию как одному из факторов единения нации.

Кроме того, орловцы призвали «совершенствовать формы и методы работы по патриотическому воспитанию граждан, расширив перечень мероприятий гражданско-патриотической направленности».