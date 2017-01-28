Ночью в Орле горела казарма ФСО

28.01.2017 Важное, Новости

Обошлось без пострадавших.

Звонок на пульт дежурного МЧС поступил около 22 часов 27 января. Четыре пожарных автомобиля прибыли на территорию режимного объекта. К этому времени уже прошла полная эвакуация курсантов. Все они стояли на улице. Из подвала четырехэтажного здания валил густой, черный дым.

Чтобы добраться до очага возгорания, пожарным понадобилось три звена ГДЗС. Спасатели зашли внутрь в кислородных масках, и очаг был найден. Он находился в одной из небольших подвальных комнат. По данным нашего издания, там помимо прочего находились постельные принадлежности. Помещение использовалось как «коптерка». Точных данных о причинах возгорания нет. Пострадавших тоже не было в связи с тем, что эвакуация личного состава была произведена вовремя.


5 комментария Ночью в Орле горела казарма ФСО

  2. Пожару где быть -всё равно!
    Но он явился в ФСО.
    Видать, подумалось ему:
    контора эта ни к чему.

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