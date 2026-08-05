Над Орлом подняли самый большой в регионе государственный флаг России

Он обошелся почти в 10 млн рублей.

В День города на Пролетарской горе состоялась торжественная церемония поднятия самого большого в Орловской области государственного флага Российской Федерации. В мероприятии приняли участие первые лица региона, почетные гости и городские делегации.

Размер полотнища составляет 10 на 15 метров, а высота флагштока достигла 45 метров. На сегодняшний день это самая высокая вертикальная конструкция в центральной части Орла, хорошо заметная с основных транспортных магистралей.

В администрации города подчеркнули, что государственный флаг России является символом единства, силы и преемственности поколений, уважения к истории страны и ее героям.

Для безопасной эксплуатации конструкции предусмотрена автоматическая система: при сильных порывах ветра флаг временно опускается. Кроме того, специалисты будут периодически проводить плановое обслуживание флагштока, проверять крепления и состояние ткани. На время таких работ, занимающих один-два дня, триколор может быть спущен или снят.

Напомним, объект создавался в рамках реализации программы «Территориально-пространственного развития туристического кода центра города Орла на 2025-2027 годы». Победителем электронного аукциона на установку арт-объекта «Флагшток» стал Андрей Сергеевич Похвищев (ИП зарегистрирован в Республике Калмыкия). Полотнища флага Российской Федерации, Знамени Победы, флага Орловской области, флага города Орла для конструкции купили у ООО «Компания Рассвет». Цена – 0,35 млн рублей.

ИА “Орелград”