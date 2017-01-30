В Орел приедет главный раввин России

Берл Лазар посетит наш регион.
Как стало известно «ОрелГраду» из собственных источников, 1 февраля в Орловскую область с официальным визитом приедет Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар. Глава российских евреев встретится с губернатором региона Вадимом Потомским, посетит еврейский детский центр и встретится с представителями местных общин.
Берл Лазар родился в 1964 году в Италии. В России живет и занимается религиозной деятельностью с 1991 года. В 1999 был избран Главным раввином России.
Напомним, в ноябре 2016 года в жизни орловских евреев произошло важное событие — спустя 90 лет им вернули здание синагоги на улице Советской. Не исключено, что Берл Лазар заедет и туда.
Уважаемая редакция! Есть ли в Орле русский детский центр и посещал ли его Глава РПЦ когда был с визитом в Орле?
У нас таки государство называется «Российская Федерация», а не «Государство Одних Только Русских». Почему тогда Вы не заинтересовались, кроме того, ходил ли заместитель полномочного представителя Президента России М. Зязиков в мечеть в Орле, когда был недавно с визитом в нашем славном городе (и есть ли таковая у нас) или ходил ли кто-либо из высокопоставленных гостей, приглашенных В. Потомским в Орел, в баптистский храм или католическую церковь?
Сергунчик, из Вашего комментария выходит-таки, что Берл Лазар — русский?