В Орел приедет главный раввин России

Берл Лазар посетит наш регион.

Как стало известно «ОрелГраду» из собственных источников, 1 февраля в Орловскую область с официальным визитом приедет Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар. Глава российских евреев встретится с губернатором региона Вадимом Потомским, посетит еврейский детский центр и встретится с представителями местных общин.

Берл Лазар родился в 1964 году в Италии. В России живет и занимается религиозной деятельностью с 1991 года. В 1999 был избран Главным раввином России.

Напомним, в ноябре 2016 года в жизни орловских евреев произошло важное событие — спустя 90 лет им вернули здание синагоги на улице Советской. Не исключено, что Берл Лазар заедет и туда.