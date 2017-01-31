В пожаре под Мценском погибли мать и сын

Трагедия случилась 31 января.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в пожаре в деревне Слободка Мценского района погиб 60-летний мужчина и его 91-летняя мать. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 8:32. На место выехали 9 спасателей, к моменту их приезда дом уже вовсю полыхал.

Спустя 3 часа работы под завалами было обнаружено тело мужчины, еще через полчаса — его матери. Деревянный дом сгорел полностью, причина пожара неизвестна. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 13:30.