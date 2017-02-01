Губернатор обсудил с Берлом Лазаром разные вопросы, в том числе и передачу синаноги орловской еврейской общине.
1 февраля в наш регион с визитом приехал главный раввин России Берл Лазар. В администрации его принял губернатор Орловской области Вадим Потомский. Берл Лазар выразил желание, чтобы в Орле была не только синагога, но и общинный центр.
— Мы нашли хорошее место, надеюсь, что в ближайшее время начнем строить, — отметил Берл Лазар. Забегая вперед, скажем, что участок под планируемое строительство находится на пересечении улиц 1-й Курской и Русанова, и после встречи с губернатором главный раввин поехал осматривать его.
В свою очередь, Вадим Потомский отметил, что в Орловской области хорошая еврейская община, с ней налажен контакт, разногласий нет.
— Мы вернули синагогу, сейчас она приводится в порядок. У орловских евреев появилось свое законное место, — рассказал Потомский. Глава региона также отметил, что там где есть еврейская община, развивается и бизнес, и медицина.
Напомним, в рамках визита в Орловскую область в планах Берла Лазара также посетить детский еврейский центр, встретиться с главами местных общин.
два земляка))
Таки что? Щрек, тоже ихний будет?
Теперь чаще в синагогу ходить станет…
В.В.Потомский — настоящий мужик. Кто бы еще вернул синагогу, если не он? И общинный центр — это дело правильное. Большинство жителей области поддерживают строительство и готовы помочь финансово.
Не гони пургу, придурок!
Ты меня, как единицу из «большинства» жителей области, в поддержанцев не вовлекай. Отвечай за себя, а не за «большинство». А я, как Бабага Яга, — против! Там где евреи — там обман и спекуляция. Так было и так будет — это в менталитете евреев — торгашей и паразитов. Я не антисемит, но глаза имею, как и «большинство».
Кто мы вернули? ты вадим 1 или Мы Все жители Орла? Приблуда хренов.
Потомский отметил, что в Орле хорошая еврейская община. А русская община хорошая и есть ли она? А русский общинный центр построят? Господин начальник вы в России живете на деньги народа, так русский общинный центр построят или нет? Зюганов приедет в Орел и выберет место под русский общинный центр или не выберет?
В России есть главы еврейских общин. А есть ли в России главы русских общин? А если нет то почему? Тов.начальник вы готовы создавать на Орловщине русские общины или все-таки только еврейские?
Не являюсь начальником, но мнение попробую высказать.
Из двух последних публикаций на волнующую Вас тему усматривается, что В. Потомский не создавал еврейские общины в Орловской области — он только лишь принял по данному вопросу главного раввина России Берла Лазара, который и выступает инициатором создания в нашем регионе еврейского центра, а также собирается посетить местные еврейские общины, созданные не В. Потомским.
Аналогично русские общины в России и центры русских общин, в том числе и на Орловщине, должны создаваться инициативными группами русских СНИЗУ, а не начальниками.
Таки хотел ответить Вам следующим обгазом: «А с какого пегепуга В. Потомский, являясь начальником не только русских, но и всех остальных в Орловской области, должен быть инициатогом создания русских общин и соответствующего ценнтга, а также быть лично исполнителем данной инициативы? Ведь тогда пгидется иницииговать и создание общин и центгов дгугих нагодностей, населяющихОрловскую область, иначе тогда не будет гавнопгавия!»-но нестал так отвечать, дабы не быть обвиненным с ВЫашей стогоны в манеге отвечать вопгосом на вопгос.
Проясните ситуацию в России все россияне и понятно всем кто это придумал и для чего. Так значит евреи -это отдельно, а все остальные отдельно.
Так вот почему у нас бизнес и медицина не развиваются! — еврейской общины не было! Прям как у Печкина. Был злой, пока велосипеда не было.
Таки «Титаник» скородостроят — медицинский центр ведь!
Шрек настоящий мужик???!! …. да конечно ж настоящий….как и настоящий полковник)))))….с приставкой ПСЕВДО!!!
Ты у него проверяла?
я полный идиот — не обращайте на меня внимания