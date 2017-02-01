Потомский встретился с главным раввином России

Губернатор обсудил с Берлом Лазаром разные вопросы, в том числе и передачу синаноги орловской еврейской общине.

1 февраля в наш регион с визитом приехал главный раввин России Берл Лазар. В администрации его принял губернатор Орловской области Вадим Потомский. Берл Лазар выразил желание, чтобы в Орле была не только синагога, но и общинный центр.

— Мы нашли хорошее место, надеюсь, что в ближайшее время начнем строить, — отметил Берл Лазар. Забегая вперед, скажем, что участок под планируемое строительство находится на пересечении улиц 1-й Курской и Русанова, и после встречи с губернатором главный раввин поехал осматривать его.

В свою очередь, Вадим Потомский отметил, что в Орловской области хорошая еврейская община, с ней налажен контакт, разногласий нет.

— Мы вернули синагогу, сейчас она приводится в порядок. У орловских евреев появилось свое законное место, — рассказал Потомский. Глава региона также отметил, что там где есть еврейская община, развивается и бизнес, и медицина.

Напомним, в рамках визита в Орловскую область в планах Берла Лазара также посетить детский еврейский центр, встретиться с главами местных общин.