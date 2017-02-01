Стало известно, кто займет «21-ю кнопку» в Орловской области

Конкурс выиграл «Первый областной».

Как стало известно «ОрелГраду», федеральная конкурсная комиссия выбрала «Первый областной» телеканалом, который будет размещен на «21-й кнопке». Официально об этом будет объявлено позже. Конкурс состоялся сегодня, 1 февраля, в Москве. «Первый областной» прошел соответствие на требования — больше 75% контента отечественного производства, больше половины охвата региональной аудитории и круглосуточное вещание.

Размещение на 21 кнопке позволит телеканалу «Первый областной» транслироваться наряду со всеми федеральными каналами во всех кабельных телевизионных сетях региона безвозмездно. О трансляции из Телецентра в пакетах мультиплекса речи не идет, так как технической возможности для этого пока нет. По сути своей, «21 кнопка» является виртуальной и обязывает операторов кабельного ТВ транслировать сигнал одного местного телеканала.

Напомним, изначально во втором мультиплексе цифрового телевидения планировалось выделить место под региональный телеканал каждого субъекта РФ. Однако места для него не нашлось, так как сетку заняли федералы, и тогда у законодателей родилась идея с «21-й кнопкой». Из орловских ТРК на нее претендовали «Первый областной» и «Истоки».