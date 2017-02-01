В Орле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 10 человек

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщение о возгорании в доме №57 по улице Полесская поступило дежурному в 17:28. В многоэтажке, расположенной по соседству с пожарной частью, произошел пожар в квартире на третьем этаже. Спасатели наткнулись на запертую дверь и уже начали проникать в квартиру через окно, но прибежала хозяйка жилища и отперла дверь. Внутри квартиры никого не было.

В пресс-службе ГУ МЧС нам сообщили, что женщина оставила на плите сковороду с маслом и ушла. Закипевшее масло вызвало сильное задымление, из-за которого сотрудники МЧС эвакуировали более 10 человек. С очагом возгорания удалось быстро справиться, и сейчас люди уже вернулись в свои квартиры.