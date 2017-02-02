Директор «Промжилстроя» четыре месяца не платил сотрудникам

В дело пришлось вмешаться правоохранителям.

Прокуратура Железнодорожного района Орла выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Промжилстрой». Выяснилось, что руководство предприятия с августа по ноябрь 2016 года не платило сотрудникам зарплату. Кроме того, в их договорах отсутствовали условия о социальном страховании, которые являются обязательными.

Прокуратура внесла гендиректору ООО «Промжилстрой» Александру Башкунову представление. Результаты проверки направлены в Следственный комитет, где решат вопрос о возбуждении в отношении руководителя предээприятия уголовного дела. Задолженность по зарплате была погашена, сообщили в прокуратуре Орловской области.