В Орле осудили мужчину, пытавшегося убить собутыльника

02.02.2017 Новости

7,5 лет он проведет в тюрьме.

Северный райсуд Орла вынес обвинительный приговор Сергею Семиколенову, сообщили в прокуратуре Орловской области. Мужчина признан виновным в покушении на убийство. Установлено, что Семиколенов и двое его знакомых «соображали на троих» в квартире. Пьянка переросла в конфликт, и осужденный взял нож и стал бить им в грудь своего товарища. Жизнь мужчине спас хозяин жилища. Вместе с раненым они скрутили буйного Семиколенова.

Вина его была доказана. Суд назначил ему 7,5 лет колонии строгого режима.


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