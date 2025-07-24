Многомиллионные нарушения выявили при строительстве школы на Зеленина

Итоги проверки обнародовала областная счетная палата.

Контрольно-счетная палата Орловской области озвучила итоги проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в Орле. Финансирование было выделено в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». КСП сообщает, что в нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик не выполнил работы на сумму 2,548 миллиона рублей. Кроме того, подрядчик выполнил работы с отступлением от требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации на сумму 30,479 миллиона рублей.

«В результате некачественно выполненных подрядчиком работ на объекте строительства по устройству пожарно-охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и дымоудаления, сети Интернет и IP-телефонии, измерительного комплекса учета газа, сетей водоснабжения и водоотведения данные системы не функционируют надлежащим образом», – говорится в отчете КСП. Аудиторы также обратили внимание на то, что заказчиком были изменены существенные условия контрактов на сумму 23,267 миллиона рублей. А именно произведена замена товаров без обоснования того, что характеристики новых товаров являются улучшенными по сравнению с первоначально запланированными.

Кроме того, заказчик опоздал с оплатой за поставленный товар на общую сумму 58,723 миллиона рублей. Оплата прошла с нарушением установленного срока «в связи с несвоевременным доведением финансирования главным распорядителем бюджетных средств». То есть, деньги не были вовремя выделены из бюджета. Также в нарушение требований законодательства подрядчик поставил для оснащения школы оборудование, произведенное в недружественных России государствах, на общую сумму 14,116 миллиона рублей.

Из отчета следует и то, что самой новой школой «не обеспечено своевременное принятие имущества на баланс учреждения, фактически находящегося в эксплуатации школы, на общую сумму 176,021 миллиона рублей в связи с непредоставлением технической документации на поставленное оборудование и материалы». А процесс передачи закупленного оборудования из муниципальной казны школе затянулся настолько, что срок гарантийных обязательств поставщика попросту истек, подчеркнули аудиторы.

ИА “Орелград”