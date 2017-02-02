В Орле при пожаре погиб пенсионер-курильщик

Трагедия случилась 2 февраля утром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в 7 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Ляшко. На место приехали 4 пожарные машины. В сгоревшей комнате был обнаружен труп 66-летнего мужчины. Предварительно установлено, что пожар возник из-за непотушенной сигареты.

— В результате возгорания в доме на трех хозяев выгорела одна комната площадью 10 квадратных метров, также прогорела кровля, — сообщили в пресс-службе МЧС.