ФК «Орел» могут не пустить в любительскую лигу

Причина — многочисленные нарушения, допускаемые клубом.

Футбольный клуб «Орел» после снятия с первенства Профессиональной футбольной лиги рискует остаться и без участия в любительском турнире команд Черноземья, сообщил «ОрелСпорту» президент ПФЛ Андрей Соколов. Лига и Российский футбольный союз готовы рассмотреть самое жесткое наказание для клуба, который регулярно не направляет детскую команду на обязательные соревнования.

— Так как клуб <…> своим снятием с первенства сильно влияет на дальнейший ход соревнований, есть вероятность, что клуб не сможет участвовать в соревнованиях за пределами своего региона. Об этом проинформированы все. Такая информация есть у руководителей региона, управления по физкультуре и спорту, и, самой собой, в клубе. Команда может быть исключена из всех соревнований, кроме тех, что проводит местная федерация, — сообщил изданию Андрей Соколов.

Также спортивный чиновник добавил, что для выхода ФК «Орел» из состава членов ПФЛ необходимо было собрать совет с участием учредителей. Пока этого не было.