В 2016 году в Орле появилось 35 новых светофоров

Цифру озвучили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города.
По данным чиновников, в прошлом году в Орле установили 35 новых светофоров, 32 из которых — возле учреждений образования. Также в областном центре появилось 1800 новых дорожных знаков. Сейчас на балансе управления коммунальным хозяйством числятся 143 светофорных объекта и 8500 дорожных знаков.
Сотрудники ГИБДД выделили 11 опасных участков дорожной сети, где в течение года произошло минимум три ДТП одного вида либо пять ДТП разных видов. Вот их список:
- ул. Металлургов, 4,
- ул. Московская, 175,
- ул. Московская, 44,
- ул. Васильевская, 119 (пересечение с Циолковского),
- Карачевское шоссе, 75,
- Комсомольская, 229,
- Наугорское шоссе, 17,
- ул. Октябрьская, 40 (пересечение с ул. Пионерской),
- пересечение ул. Октябрьской и 60 лет Октября,
- Московское шоссе, 126,
- Московское шоссе, 173.
Там, где еще нет светофоров, их могут поставить. В остальном администрация пообещала принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на этих участках.
лучше напишите сколько они стоят. причем напишите в 2 вариантах: сколько они стоят в нормальном мире и сколько за них наш бюджет заплатит