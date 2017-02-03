В 2016 году в Орле появилось 35 новых светофоров

Цифру озвучили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города.

По данным чиновников, в прошлом году в Орле установили 35 новых светофоров, 32 из которых — возле учреждений образования. Также в областном центре появилось 1800 новых дорожных знаков. Сейчас на балансе управления коммунальным хозяйством числятся 143 светофорных объекта и 8500 дорожных знаков.

Сотрудники ГИБДД выделили 11 опасных участков дорожной сети, где в течение года произошло минимум три ДТП одного вида либо пять ДТП разных видов. Вот их список:

ул. Металлургов, 4,

ул. Московская, 175,

ул. Московская, 44,

ул. Васильевская, 119 (пересечение с Циолковского),

Карачевское шоссе, 75,

Комсомольская, 229,

Наугорское шоссе, 17,

ул. Октябрьская, 40 (пересечение с ул. Пионерской),

пересечение ул. Октябрьской и 60 лет Октября,

Московское шоссе, 126,

Московское шоссе, 173.

Там, где еще нет светофоров, их могут поставить. В остальном администрация пообещала принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на этих участках.