В 2016 году в Орле появилось 35 новых светофоров

03.02.2017 Новости

Цифру озвучили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города.

По данным чиновников, в прошлом году в Орле установили 35 новых светофоров, 32 из которых — возле учреждений образования. Также в областном центре появилось 1800 новых дорожных знаков. Сейчас на балансе управления коммунальным хозяйством числятся 143 светофорных объекта и 8500 дорожных знаков.

Сотрудники ГИБДД выделили 11 опасных участков дорожной сети, где в течение года произошло минимум три ДТП одного вида либо пять ДТП разных видов. Вот их список:

  • ул. Металлургов, 4,
  • ул. Московская, 175,
  • ул. Московская, 44,
  • ул. Васильевская, 119 (пересечение с Циолковского),
  • Карачевское шоссе, 75,
  • Комсомольская, 229,
  • Наугорское шоссе, 17,
  • ул. Октябрьская, 40 (пересечение с ул. Пионерской),
  • пересечение ул. Октябрьской и 60 лет Октября,
  • Московское шоссе, 126,
  • Московское шоссе, 173.

Там, где еще нет светофоров, их могут поставить. В остальном администрация пообещала принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на этих участках.


1 комментарий В 2016 году в Орле появилось 35 новых светофоров

  1. лучше напишите сколько они стоят. причем напишите в 2 вариантах: сколько они стоят в нормальном мире и сколько за них наш бюджет заплатит

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Орелград. 2017 год

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